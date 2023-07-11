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Экономика

Рекордно высокую цену на репчатый лук объяснили

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Многие пензенцы отмечают в соцсетях, что лук, похоже, не намерен дешеветь. Они просят власти проконтролировать цены в магазинах.

Как отметили эксперты, стоимость килограмма этого овоща в мае достигла рекорда как минимум за 20 лет наблюдений и составила 73,3 рубля. По сравнению с апрелем цена выросла на 9%.

Известно, что в конце весны и начале лета лук дорожает. Это сезонное явление, так как старые запасы подходят к концу, а в магазины поступает зарубежная продукция. Однако этот май стал для лука особенным.

«В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30-40 руб. Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже, чем в мае текущего года (год назад средняя цена составляла 56,8 руб./кг)», - пишет РБК.

Причина подорожания - неурожай в странах Центральной и Средней Азии: Узбекистане, Таджикистане, Казахстане. Там наблюдалась аномально холодная зима. Например, в Узбекистане в январе температура ночью опускалась до -17...-23 градусов. Овощи хранились на неотапливаемых складах и не пережили морозы.

Ситуация вызвала беспокойство властей, и они запретили экспорт лука, в том числе в Россию. Запасы овоща со временем восстановятся, на подходе новый урожай, а пока пензенцам придется иметь дело с рекордными ценами.

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