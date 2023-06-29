Сетевое издание|18+|Четверг|29 июн 2023|23:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

Банк «Кузнецкий» озвучил итоги работы в 2022 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 29 июня, состоялась пресс-конференция председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина.

На встрече с журналистами Михаил Дралин отметил, что вопреки многочисленным трудностям, которые переживал финансовый сектор, банк «Кузнецкий» подтвердил свою эффективность и устойчивость.

«По итогам 2022 года активы банка составили 7,5 млрд рублей (+11% относительно 2021 года), чистая прибыль - 221,6 млн рублей (рост в 2,9 раза). Кредитный портфель превысил 4,4 млрд рублей. Привлеченные средства составили 6,5 млрд рублей (+9%)», - пояснил Михаил Дралин.

В сложных и непредсказуемых условиях прошлого года «Кузнецкий» сохранил персональный подход, надежность и качественный сервис.

«Мы оперативно реагировали на все обращения клиентов, практически заново организовали внешнеэкономическую деятельность, продолжили активно кредитовать бизнес, получили дополнительный приток средств населения. Мы отразили целую серию киберугроз и обеспечили полную безопасность наших технологических процессов. А самое главное: еще раз доказали, что региональный банк может предлагать своим клиентам своевременные и эффективные решения», - рассказал Михаил Дралин.

Сегодня офисы финансового учреждения открыты в четырех регионах Приволжского федерального округа: Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и Республике Чувашия. В 2023 году банк планирует активно продвигать свои продукты и услуги во всех регионах присутствия, предлагать клиентам специальные программы поддержки бизнеса, а также продукты и услуги для населения, в частности ипотечные кредиты с господдержкой.

Развитие приложения «kuzbank-онлайн» позволит дистанционно открывать вклады, подавать заявку на выдачу кредита, а также проводить оплату через систему быстрых платежей.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте