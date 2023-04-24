Пензенский губернатор встретился с послом РФ в Узбекистане

24.04.2023 | 14:13

Пензенская делегация прибыла в Республику Узбекистан. Рабочий визит в Ташкент в понедельник, 24 апреля, начался со встречи губернатора Олега Мельниченко с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым.

Стороны обсудили перспективы укрепления взаимодействия Пензенской области с регионами республики. В течение последних пяти лет оно активизировалось по многим направлениям.

«Я уверен, что наработанные контакты положительно повлияют на развитие наших взаимоотношений. Мы заинтересованы в увеличении внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан. У наших промышленных предприятий есть интерес работать с Узбекистаном», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Посол отметил, что высокотехнологичная продукция, которая производится в Пензенской области, может быть востребованна в республике. Речь идет об оборудовании для глубокой переработки сельхозпродукции, для нефтегазопереработки, атомных и тепловых станций, промышленности, инженерно-технических средствах защиты объектов.

Обсуждалось и взаимодействие в сфере продовольствия, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Производители Узбекистана смогут войти в наши сети, предлагать пензенцам свою продукцию. В советские годы в Пензе работал фирменный магазин «Узбекистан», он пользовался большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Уверен, что возобновление его работы вызовет интерес у жителей Пензенской области», - заявил Олег Мельниченко.

Губернатор пояснил у себя в Telegram, что одна из целей визита - заключение новых договоров о сотрудничестве. «Развитию наших деловых связей поможет международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», там мы развернули стенд, на котором презентуем возможности нашего региона. Планов по совместной работе с узбекскими партнерами много, и мы ожидаем дальнейшего их развития», - поделился глава региона.