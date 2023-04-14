«Альфа-Банк» отменил все комиссии за переводы

14.04.2023 | 16:40

91% россиян имеют опыт перевода денег между своими картами или счетами, отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ.

По данным экспертов, чаще всего люди перемещают деньги со счета на счет внутри одного банка - 83%. Однако 70% осуществляют переводы из одного в банка в другой, направляют деньги с зарплатной на более выгодную по условиям карту для повседневных трат, гасят кредиты, пополняют вклады.

Комиссионные вознаграждения за межбанковские переводы самому себе сегодня регламентируются различными банками по-разному. При этом подавляющее большинство жителей страны считает, что такие переводы должны быть бесплатными вне зависимости от суммы. Многие полагают, что платить комиссию при этом несправедливо.

«Альфа-Банк» первым услышал людей и первым в России отменил все комиссии за переводы для владельцев дебетовых карт - с карты на карту, по реквизитам, по номеру телефона. Этот же принцип действует для переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Без комиссии можно оплачивать ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и др.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно стать клиентом банка, заказав бесплатную дебетовую Альфа-карту на сайте www.alfabank.ru. А еще можно каждый месяц зарабатывать на кешбэке. «Альфа-Банк» платит кешбэк до 5 000 рублей ежемесячно: 5% - гарантированно в 4 категориях, до 100% - в барабане суперкешбэка.

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