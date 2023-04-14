Сетевое издание|18+|Пятница|14 апр 2023|17:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

«Альфа-Банк» отменил все комиссии за переводы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


91% россиян имеют опыт перевода денег между своими картами или счетами, отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ.

По данным экспертов, чаще всего люди перемещают деньги со счета на счет внутри одного банка - 83%. Однако 70% осуществляют переводы из одного в банка в другой, направляют деньги с зарплатной на более выгодную по условиям карту для повседневных трат, гасят кредиты, пополняют вклады.

Комиссионные вознаграждения за межбанковские переводы самому себе сегодня регламентируются различными банками по-разному. При этом подавляющее большинство жителей страны считает, что такие переводы должны быть бесплатными вне зависимости от суммы. Многие полагают, что платить комиссию при этом несправедливо.

«Альфа-Банк» первым услышал людей и первым в России отменил все комиссии за переводы для владельцев дебетовых карт - с карты на карту, по реквизитам, по номеру телефона. Этот же принцип действует для переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. Без комиссии можно оплачивать ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и др.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно стать клиентом банка, заказав бесплатную дебетовую Альфа-карту на сайте www.alfabank.ru. А еще можно каждый месяц зарабатывать на кешбэке. «Альфа-Банк» платит кешбэк до 5 000 рублей ежемесячно: 5% - гарантированно в 4 категориях, до 100% - в барабане суперкешбэка.

Реклама. Заказчик - АО «Альфа-Банк».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте