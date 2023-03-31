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Экономика

Губернатор сообщил о готовности Пензенской области к посевной

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Пензенская область готова к началу посевной. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Технику начали приводить в порядок еще после завершения уборочной кампании, поэтому сейчас она в отличном рабочем состоянии. Перед выходом в поля каждую машину тщательно проверяют, чтобы не было никаких неисправностей», - сообщил глава региона.

По его словам, к работе готовы более 4 000 тракторов, свыше 2 500 культиваторов, зерновые сеялки, высокотехнологичные посевные комплексы, разбрасыватели минеральных удобрений и др.

В 2022 году было закуплено более 200 единиц сельскохозяйственной техники, в 2023-м приобрели уже около 50 машин российского, белорусского и китайского производства.

«Подготовили запас горючего и минеральных удобрений. Планируем обработать более 1,5 млн гектаров. В прошлом году мы ставили рекорды по урожаю зерна – аграрии намолотили более 3,2 млн тонн. В этом темпы снижать не будем. Планируем произвести не менее 2,8 млн тонн зерна, свыше 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 275 тыс. тонн картофеля и 90 тыс. тонн овощей», - рассказал Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал удачи аграриям, которые совсем скоро откроют посевную.

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Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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