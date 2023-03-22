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Экономика

Пензенский регион может стать ядром российского станкостроения

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В Пензенской области был создан первый в России станкостроительный кластер, и в среду, 22 марта, губернатор Олег Мельниченко посетил его базовое предприятие - ООО «СтанкоМашСтрой».

Кластер «ПензаСтанкоМаш» объединяет 13 предприятий, 2 высших учебных заведения, IT-колледж, 6 региональных институтов развития и организаций. Партнеры специализируются на разработке и производстве металлообрабатывающего оборудования, а также узлов и комплектующих изделий для станкостроительной отрасли, сообщили в пресс-службе областного правительства. Предприятием, осуществляющим конечное производство продукции кластера, является ООО «СтанкоМашСтрой».

«Наша основная задача - производить от тысячи до полутора тысяч станков в год. Мы идем пошагово, поэтапно увеличивая объем производства и долю локализации», - рассказал генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

Губернатор отметил вклад компании в становление отрасли, подчеркнув, что станкостроение играет ключевую роль в экономике как региона, так и страны.

«Если страна производит станки - значит, она готова принять любой вызов, каким бы сложным он ни был. В советское время, хочу напомнить, за станками стояли в очереди, был так называемый «станковый голод», такой же голод есть и сейчас. Соответственно, кто первый сейчас освоит компетенции станкостроения, кто практически с нуля начнет создавать эту отрасль, тот впоследствии и будет контролировать, в том числе, серьезную долю нашего внутреннего российского рынка. У нас есть реальная возможность сделать регион ядром современного российского станкостроения», - заявил Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что под увеличение мощностей производства нужно больше высокопрофессиональных кадров. Поэтому с министрами образования и экономического развития и промышленности будет проработан вопрос увеличения набора на соответствующие специальности в образовательных учреждениях Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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