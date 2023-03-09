Реальные денежные доходы жителей Пензенской области снизились

09.03.2023 | 12:23

В Пензастате проанализировали доходы и расходы жителей области за 2022 год. Оказалось, что общее количество денег, полученное населением за 12 месяцев, составило 437 млрд 72 млн рублей. Это на 7,5% больше, чем за 2021-й.

Доходы выросли от предпринимательской деятельности (на 27,8%), за счет социальных выплат (на 12,1%) и оплаты труда (включая скрытую зарплату, на 3,9%).

В расчете на душу населения доходы составили 28 587,8 рубля в месяц. Среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область оказалась по этому показателю на 11-м месте из 14.

Формально цифра увеличилась на 8,2% по сравнению с 2021 годом (+ 2 172,5 рубля). Но реальные доходы, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем - декабрем 2021-го снизились на 6%, сообщили в Пензастате.

Что касается расходов населения, то жители региона потратили в 2022 году 445 млрд 910,2 млн рублей. Это больше, чем в 2021-м, на 11,7%.