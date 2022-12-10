С Нового года пензенцы станут больше платить за алкоголь

10.12.2022 | 17:20

С 1 января 2023 года вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкие спиртные напитки и этиловый спирт.

Как сообщает «Российская газета», соответствующие приказы издал Минфин.

МРЦ на водку вырастет на 7,7% (с 261 до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 л), на бренди - на 7,8% (с 348 до 375 рублей), на коньяк - на 7,7% (с 480 рублей до 517).

Цена за литр этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, увеличится с 63 до 68 рублей за литр. На этот же продукт из непищевого сырья и денатурированный из пищевого сырья (за исключением биоэтанола) МРЦ вырастет с 47 до 51 рубля за литр.

Повышение МРЦ обусловлено ростом ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% (с 589 до 613 рублей за 1 литр) в 2023 году. Также учитываются прогнозный уровень инфляции в 5,5% и рост затрат на производство алкогольной продукции: коммунальные услуги, оплату труда, логистику, увеличение стоимости сырья для производства алкоголя.

Также на изменение МРЦ повлияли введенные в 2022 году внешние торговые и финансовые ограничения, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.