Экономика

Опубликован проект бюджета Пензенской области на 2023 год

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На сайте Законодательного собрания опубликован проект бюджета Пензенской области на 2023 год.

По прогнозам финансистов, общий объем региональной казны составит 71 млрд 599 млн 945,3 тыс. руб. Расходы планируются в сумме 73 млрд 525 млн 498,6 тыс. руб. Кроме того, из резервного фонда правительства будет потрачено 148 млн 600 тыс. руб. Дефицит бюджета составит 1 млрд 925 млн 553,3 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в условиях изменения геополитической обстановки главной задачей продолжает оставаться обеспечение сбалансированности бюджета и гарантированное исполнение всех действующих социальных обязательств.

При формировании бюджета учитывался ряд факторов: неопределенность объема нецелевых дотаций из федерального бюджета, увеличение обусловленных законодательством обязательств (повышение зарплаты бюджетникам, софинансирование средств федерального бюджета и другие), сокращение очередности по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и ряд других.

Результаты влияния этих факторов - недостаток собственных источников дохода и необходимость временного планирования ряда расходов ниже расчетной потребности.

Региональный парламент рассмотрит законопроект в первом чтении на сессии, которая состоится 25 ноября.

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