Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 9 месяцев

15.11.2022 | 16:10

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2022 года. За этот период по сравнению с январем - сентябрем 2021 года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 46,7%, или на 46,5 млн рублей, и достигла по состоянию на 1 октября 146,1 млн рублей, чистая прибыль - 133,4 млн рублей, что на 91%, или 63,6 млн рублей, больше.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 391,2 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 231,1 млн рублей. Операционные расходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% за счет повышения эффективности деятельности банка.

Активы на 1 октября составили 6,52 млрд рублей, собственный капитал - 657 млн рублей, отмечен рост на 4,5%.

За девять месяцев банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму около 4,3 млрд рублей, из них более 2 млрд было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 893 млн рублей.

По состоянию на 1 октября кредитный портфель банка составил 4,2 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 2,9 млрд рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,3% - до 1,26 млрд, в том числе за счет роста ипотечного портфеля на 16,3%.

За период с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022-го финансовое учреждение предоставило жилищные кредиты на сумму 0,16 млрд рублей.

«На общем фоне снижения деловой активности, вызванного сложными внешними условиями для российской экономики, «Кузнецкий» продолжает уверенно развиваться и принимать участие в государственных программах поддержки бизнеса и населения. Наши результаты существенно выше, чем в среднем по рынку финансовых услуг в стране. Это свидетельство правильно выстроенной тактики, а также высокого доверия клиентов. Банк «Кузнецкий» в очередной раз подтверждает свою надежность, устойчивость и прибыльность, работая на благо своего региона», - прокомментировал результаты работы председатель правления банка Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.