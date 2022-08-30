Клиенты банка «Кузнецкий» расширили внешнеэкономическую деятельность

30.08.2022 | 12:05

Специалисты банка «Кузнецкий» провели сравнительный анализ работы с клиентами, сферой деятельности которых являются операции по экспорту и импорту товаров и услуг.

Так, в первом полугодии 2021-го общий объем всех операций по экспортно-импортным платежам составил почти 1,4 млрд в рублевом эквиваленте. В 2022-м за аналогичный период объем таких операций вырос почти на треть, превысив 1,8 млрд руб.

Количество открытых счетов, внешнеэкономических контрактов, поставленных и принятых на учет в банке в I полугодии, увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячный объем платежей клиентов банка «Кузнецкий» по импорту в 2021 году равнялся 120 тыс. долларов США и 570 тыс. евро. В I полугодии 2022-го среднемесячный объем платежей по импорту превысил 370 тыс. долларов США и 300 тыс. евро.

Кроме того, начали активно использоваться расчеты в китайских юанях. За анализируемый период 2022 года было произведено платежей на сумму более 12 млн юаней.

Объем платежей по импорту в российских рублях за I полугодие остался на уровне прошлого года - около 500 млн руб. В то же время объем поступлений в российских рублях на счета клиентов от экспорта товаров и услуг вырос более чем наполовину - с 580 млн руб. до 900 млн руб. за I полугодие 2022-го.

Традиционно основными партнерами клиентов банка «Кузнецкий» в рублевой зоне были их контрагенты из стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан), в зоне евро - страны Европы (Германия, Франция, Чехия, Польша, Австрия, Испания, Турция), в долларовой зоне - страны Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд).

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.