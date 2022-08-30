Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Экономика

Клиенты банка «Кузнецкий» расширили внешнеэкономическую деятельность

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Специалисты банка «Кузнецкий» провели сравнительный анализ работы с клиентами, сферой деятельности которых являются операции по экспорту и импорту товаров и услуг.

Так, в первом полугодии 2021-го общий объем всех операций по экспортно-импортным платежам составил почти 1,4 млрд в рублевом эквиваленте. В 2022-м за аналогичный период объем таких операций вырос почти на треть, превысив 1,8 млрд руб.

Количество открытых счетов, внешнеэкономических контрактов, поставленных и принятых на учет в банке в I полугодии, увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячный объем платежей клиентов банка «Кузнецкий» по импорту в 2021 году равнялся 120 тыс. долларов США и 570 тыс. евро. В I полугодии 2022-го среднемесячный объем платежей по импорту превысил 370 тыс. долларов США и 300 тыс. евро.

Кроме того, начали активно использоваться расчеты в китайских юанях. За анализируемый период 2022 года было произведено платежей на сумму более 12 млн юаней.

Объем платежей по импорту в российских рублях за I полугодие остался на уровне прошлого года - около 500 млн руб. В то же время объем поступлений в российских рублях на счета клиентов от экспорта товаров и услуг вырос более чем наполовину - с 580 млн руб. до 900 млн руб. за I полугодие 2022-го.

Традиционно основными партнерами клиентов банка «Кузнецкий» в рублевой зоне были их контрагенты из стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан), в зоне евро - страны Европы (Германия, Франция, Чехия, Польша, Австрия, Испания, Турция), в долларовой зоне - страны Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд).

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте