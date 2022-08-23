В Мокшанском районе завершается строительство площадок «Дамате»

23.08.2022 | 13:15

Группа компаний «Дамате» завершает строительство площадок содержания индейки в Мокшанском районе Пензенской области. Объем инвестиций в строительство превысил 4,8 млрд рублей.

Специалисты компании вместе с подрядчиками выполнили весь запланированный объем работ: смонтирован фундамент, собраны металлоконструкции, устроены дороги и пол из бетона, возведено стеновое и кровельное ограждение. В соответствии с проектом выполнены газо- и электромонтажные работы, установлен водопровод. Произведен монтаж специализированного технологического оборудования.

Для эффективного функционирования птичников также создана современная инфраструктура и коммуникации - это водозаборные узлы, весовая, ангары, специализированное пометохранилище.

В общей сложности за два года в районе построено 16 птичников подращивания и 48 - откорма самцов и самок. После выхода на полную мощность на этих птицеводческих площадках будет производиться 1,9 миллиона голов индейки в год.

Объекты вводятся в эксплуатацию поэтапно: 32 птичника были запущены в 2021 году и еще 32 - в 2022-м. Посадка индеек в новые корпуса проводится в соответствии с намеченным графиком, птица с новых площадок начала поступать на убой в начале этого года.

Благодаря введению в эксплуатацию новых птицеводческих объектов «Дамате» обеспечит в районе дополнительными рабочими местами 109 человек. Предпочтение при трудоустройстве отдается кандидатам из числа местного населения.

В начале июня 2021 года компания объявила о расширении мощности проекта по производству и переработке индейки в Пензенской области. Выйти на заявленный выпуск и завершить увеличение до 207 тысяч тонн компания планирует до конца 2023 года.