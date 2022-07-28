Банк «Кузнецкий» открыл кредитную линию компании «Мастер-ПАК»

28.07.2022 | 10:10

Банк «Кузнецкий» предоставил ООО «Мастер-ПАК» финансирование в объеме 105 млн рублей в рамках реализации Фондом развития промышленности Пензенской области выплаты грантов на компенсацию части затрат по кредитным договорам. Цель кредитования - пополнение оборотных средств.

«Банк «Кузнецкий» ориентирован в первую очередь на развитие экономики своего региона, создание новых рабочих мест. Мы помогаем предпринимателям двигаться вперед и всегда подбираем индивидуальные решения с учетом их потребностей», - отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов.

«Мастер-ПАК» выбрал банк «Кузнецкий» в качестве финансового партнера в 2012 году, это позволило компании значительно нарастить долю рынка, увеличить производственные мощности и площадь предприятия. Мы довольны сотрудничеством и планируем реализовать новые проекты при поддержке банка», - прокомментировал генеральный директор «Мастер-ПАК» Игорь Алтарев.

ООО «Мастер-ПАК» является одним из лидеров Приволжского федерального округа в производстве гофрокартона и различных видов упаковки из него. Выпускает более 100 миллионов квадратных метров гофрокартона в год. География поставок продукции - более 20 регионов России. Площадь предприятия составляет 25 тысяч квадратных метров, в компании трудятся более 450 человек.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.