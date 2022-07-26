Пензенская область наращивает производство сои

26.07.2022 | 15:22

Среди сельхозпроизводителей Пензенской области растет интерес к выращиванию сои. Эта сельскохозяйственная культура является ценным источником растительного белка и незаменимых аминокислот и сегодня востребована со стороны перерабатывающих предприятий.

По объемам производства сои регион входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе и лидирует по площади посевов. В сельхозпредприятиях ежегодно растет урожайность, в прошлом году она превысила отметку 20 ц/га. По площади посевов соя занимает второе место среди масличных культур после подсолнечника. Эффективные приемы выращивания сои изучили пензенские растениеводы на семинаре, организованном на базе сельхозпредприятия «Дубровки».

Одним из фундаментальных факторов получения урожая сои помимо погодных условий является применение минеральных удобрений. Подробнее об этом на мероприятии рассказали эксперты компании «ФосАгро-Волга», одного из главных партнеров пензенских аграриев в сфере минерального питания растений.

«Пензенские аграрии уже достигли немалых успехов в выращивании сои, эта культура становится в своем роде «визитной карточкой» регионального АПК. Однако с развитием переработки потребность в урожае все возрастает. Добиться роста продуктивности и прибыльности в этой отрасли сегодня возможно с помощью оптимизации минерального питания», - отметил директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов.

«ФосАгро-Волга» - одна из 11 компаний крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»). Агрономическая служба сети ежегодно проводит десятки опытов в разных регионах страны по оценке эффективности марок удобрений «ФосАгро». Эксперты сети делятся с аграриями накопленной информацией.

Помимо поставок высококачественных «витаминов плодородия» на поля пензенских аграриев, «ФосАгро-Волга» предоставляет услугу агрономического сопровождения посевов, а также развивает новый сервис - агрохимобследования почв. Он позволяет определить исходные характеристики почвы, по его итогам эксперты дают аграриям точные рекомендации по выбору марок удобрений для конкретного поля.

Через опыты к знаниям

Соя очень требовательна к минеральному питанию. Помимо традиционных макроэлементов - азота, фосфора и калия - для сои важны также мезо- и микроэлементы. В ассортименте «ФосАгро» сегодня представлено свыше 50 наименований продукции, включая комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле.

Высокую эффективность на сое в Тамбовской области в прошлом году показало применение комплексного удобрения с серой и цинком (прибавка урожайности свыше 20%). В Курской области применение комплексного удобрения с серой позволило получить прибавку урожайности до 15% и значительно улучшить качество продукции.

«Мы только начали выращивать сою, поэтому для нас очень важна информация о технологиях возделывания, особенно что касается применения минеральных удобрений, - рассказал управляющий Спасского подразделения АО «Импульс Инвест» Вячеслав Кулагин. - Питание для сои должно быть сбалансированным. На рынке существует большой выбор продукции для минеральных подкормок, но, как правило, это препараты с содержанием какого-то одного элемента. Чтобы обеспечить сбалансированное питание, приходится выполнять по 3-4 обработки. На этом фоне применение комплексных удобрений «ФосАгро» с микроэлементами в одной грануле выглядит очень перспективным, так как позволяет обеспечить культуру всем необходимым всего за одну обработку. Экономия составит 3-4 тыс. руб./га».

Вячеслав Кулагин пояснил, что предприятие успешно сотрудничает с компанией «ФосАгро-Волга» уже много лет: «Применяем разные виды удобрений, здесь хорошее качество, компания держит марку на высшем уровне. 2-3 года назад пробовали удобрения с микроэлементами - с цинком и серой, получили неплохой экономический эффект».

Сельхозпредприятие «Агросад» тоже начало сеять сою только первый год. Гендиректор компании Николай Пахомов рассказал, что в настоящее время оттачивает технологию.

«Опытным путем приобретаем знания, и, конечно, такие мероприятия, как этот семинар, нам очень интересны. Не только выступлениями экспертов, но и возможностью живого общения с коллегами, обмена опытом, - подчеркнул Николай Пахомов. - Я ознакомился с линейкой удобрений «ФосАгро» для сои, есть интересные предложения, на следующий год хочу попробовать. Ранее я уже применял фосфорсодержащие марки удобрений «ФосАгро». Качество хорошее, нареканий нет. Думаю, если в этом году получу урожайность сои не менее 25 ц/га, то буду расширять посевы».

Пензенская область занимает лидирующие позиции в ПФО по индексу производства сельхозпродукции. При этом аграрии региона наращивают объемы внесения минеральных удобрений. В прошлом году рост составил более 20% по отношению к предыдущему периоду. «ФосАгро-Волга» ведет прямое взаимодействие с аграриями региона. На Пензенскую область приходится более 15% поставок минеральных удобрений компании и около 20% ее потребителей в ПФО.