Выставка «День поля» раскрыла потенциал Пензенской области

14.07.2022 | 13:49

В четверг, 14 июля, в Каменском районе открылась агротехнологическая выставка «День поля». Старт мероприятию дал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сегодняшняя выставка - это демонстрация ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы кормить наш регион и Российскую Федерацию. Она показывает, что у российского сельскохозяйственного машиностроения, у предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность агропромышленного комплекса», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко напомнил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в ПФО по индексу производства сельхозпродукции.

«Объем производства сельхозпродукции за пять месяцев 2022 года составил более 30 млрд рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года. На 4% по сравнению с 2021 годом выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. На 13% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. Почти на 3% увеличился надой молока на одну корову», - конкретизировал губернатор.

Аграрии нацелены на то, чтобы продолжать работу в заданном темпе.

В качестве почетных гостей на выставке присутствовали директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, а также представители делегаций Республики Беларусь, Татарстана и Луганской Народной Республики.

Обращаясь к ним, глава региона подчеркнул, что сотрудничество обязательно послужит дальнейшему социально-экономическому развитию регионов, окажет положительное влияние как на производителей, так и на потребителей продукции сельского хозяйства.

«У всех нас одна цель - благополучие жителей региона и страны. Для ее достижения необходимо сплотиться. Работать качественно, добросовестно, на результат, подключать внутренние резервы. На вашем профессионализме, трудолюбии и упорстве, на готовности быстро реагировать на изменения основаны успехи сегодняшнего дня. Эти качества будут в высшей степени востребованы и завтра», - высказал свое мнение губернатор.

Гости осмотрели экспозицию сельхозтехники и оборудования, где было представлено около 100 образцов современных агрегатов (в том числе компании «Гомсельмаш» из Белоруссии). Также были организованы выставки-презентации районов, мастеров декоративно-прикладного творчества, дегустация национальной кухни, фотозоны, различные мастер-классы.

Всех ждала яркая концертная программа с участием творческих коллективов Пензы и области, ансамбля народной песни «Славяне».

«Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это - яркий пример лидерских качеств и правильных управленческих подходов», - отметил Роман Некрасов.