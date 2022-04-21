Банк «Кузнецкий» предлагает бесплатное открытие счета для бизнеса

21.04.2022 | 09:32

Банк «Кузнецкий» открывает расчетные счета для организаций и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ, долларах США, евро и китайских юанях.

Сотрудничество с банком выгодно для представителей бизнеса. В список бесплатных опций расчетно-кассового обслуживания входит: открытие банковского счета, подключение к системе ДБО «Интернет клиент-банк», оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт, перечисление заработной платы.

Для удобства предпринимателей банк «Кузнецкий» разработал линейку из четырех пакетов, доступных при открытии счета. В каждый из них входят услуги, необходимые на разных этапах развития бизнеса.

Тариф «Эконом» подойдет небольших оборотов, «Стартовый» - для начала карьеры, «Люкс» и «Премиум» - для большой деловой активности. На последних двух тарифах предусмотрено начисление процентов на остаток свыше 30 000 рублей. А для быстрого предоставления информации об операциях работает система бесплатного СМС-оповещения.

Оформить заявку на открытие расчетного счета можно по ссылке www.kuzbank.ru и в любом офисе банка «Кузнецкий». Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.