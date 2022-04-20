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Экономика

В Пензенской области «Русмолко» начала весенние полевые работы

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В Пензенской области Русская молочная компания начала весеннюю посевную кампанию, в хозяйствах полным ходом идут полевые работы.

В этом году в 9 районах - Сердобском, Кузнецком, Наровчатском, Кондольском, Пачелмском, Нижнеломовском, Башмаковском, Каменском и Белинском - зерновыми, кормовыми и техническими культурами будет засеяно 82 000 га. «Русмолко», учитывая погодные условия, планирует провести посевную в оптимальные сроки.

Растениеводы уже начали весеннюю обработку зяби: предпосевную культивацию, внесение жидких азотных удобрений и боронование. Активная работа ведется на площадях, отведенных в прошлые годы под многолетние травы, ведь от хорошего состояния сенокосных угодий зависит обеспечение поголовья «Русмолко» кормами.

Боронование почвы проведено наполовину, а в Каменском районе эта работа выполнена полностью. Почти завершена подкормка трав минеральными удобрениями для стимуляции роста и развития кущения.

Одна из важных культур в севообороте компании - озимая пшеница, которая после зимы должна начать интенсивно расти и формировать наземную массу. Для этого ей необходим нитратный азот. С этой целью компания заканчивает подкормку культуры твердым минеральным удобрением - аммиачной селитрой.

«Русмолко» начала подготовку к посевной кампании заблаговременно. В течение осенне-зимнего периода была проделана огромная работа: закуплен и подготовлен семенной материал, приобретены азотные и сложные удобрения, средства защиты растений. Кроме того, за это время была отремонтирована и подготовлена имеющаяся сельскохозяйственная техника - свыше 500 единиц, включая самоходную и прицепную, а также закуплены новые агрегаты.

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