Пензенские предприятия «Дамате» увеличили объем налогов на 15%

06.04.2022 | 12:37

ГК «Дамате» обнародовала данные о сумме страховых взносов, налогов и сборов. В 2021 году входящие в нее пензенские предприятия увеличили совокупный объем перечислений на 15% (до 1,8 млрд руб.). Таким образом, «Дамате» вновь подтвердила статус крупнейшего аграрного налогоплательщика в регионе.

Отчисления «Дамате» сложились из налогов нескольких направлений бизнеса (производства индейки, переработки молока). Рост стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию нового завода глубокой переработки индейки и дальнейшему расширению мощности проекта до 207 тысяч тонн мяса в год, а также продолжающейся модернизации ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Предприятия «Дамате» расположены в разных районах области. В большинстве из них производственные объекты входят в число наиболее значимых налогоплательщиков. Отчисления компании способствуют социально-экономическому развитию сельских поселений и районных центров, повышению уровня жизни населения.

Самые значительные в 2021 году отчисления (441 млн руб., на 17% больше, чем в 2020-м) были сделаны в Нижнеломовском районе. Здесь находятся крупнейший в России птицеперерабатывающий завод, завод по глубокой переработке мяса индейки, инкубатор, птичники, комбикормовый завод и элеватор, ветеринарно-диагностическая лаборатория, посевные площади.

Вторым стал Вадинский район (54 млн руб., на уровне прошлого года), где расположены птичники и посевные площади агрохолдинга.

Предприятия «Дамате» в Мокшанском, Спасском и Пачелмском районах (где находятся птичники и земельный фонд) перечислили примерно одинаковые суммы - по 39 млн руб. Рост в Мокшанском районе составил 15%, в Спасском - 30%. Площадки подращивания и откорма птицы в Пачелме вышли на плановые мощности, благодаря чему сумма отчислений значительно увеличилась (в 2020-м был 1 млн).

В Колышлейском районе (где расположены инкубатор, птичники, посевные площади, административно-бытовое здание для временного проживания персонала «Дамате», а также строится новый комбикормовый завод и элеватор) перечислено свыше 33 млн руб. налогов, что на 22% больше, чем в 2020 году.

Еще более 5,7 млн рублей пришлось на Наровчатский район (здесь находятся комбикормовый завод, элеватор и посевные площади), более 3,8 млн - на Шемышейский (здесь компания только начала свою деятельность в прошлом году).

«Предприятия холдинга предоставляют современные рабочие места, условия для профессионального развития и гарантируют достойную оплату труда своим сотрудникам», - подчеркнули представители «Дамате».