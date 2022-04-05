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Экономика

Пензенские промышленники готовы к реализации белорусских соглашений

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Пензенские промышленники Дмитрий Акимов и Дмитрий Полукаров прокомментировали итоги поездки в Белоруссию в составе делегации, которую возглавлял губернатор Олег Мельниченко.

Дмитрий Акимов, руководитель завода «Телема Гино», отметил, что получил ответы на все вопросы по локализации производства и импортозамещению.

«Мы увидели большой опыт работы предприятий под санкциями, потому что Белоруссия попала под них раньше, и сейчас уже можно оценить, как действительно это все в жизни работает.

По группе наших предприятий есть договоренность с «БелАЗом» на тормозные резисторы, а с «Белэнерго» - на резисторы для троллейбусов и трамваев. Сейчас там стоят резисторы немецких фирм и реверсивные элементы на электрооборудование. Мы вышли с предложением поменять их на наши, пензенского производства. То есть у нас есть все компетенции, сделаем для них», - сообщил Акимов.

Он выразил уверенность в том, что предварительные договоренности с белорусской стороной точно будут реализовываться.

«Цель поездки, поставленная губернатором, по активизации импортозамещения достигнута. Мы приобрели очень много контактов, переговорили с торгпредом Российской Федерации, вышли на белорусскую биржу. Также у них есть государственная структура закупок - я бы сказал, центральный маркетинговый центр. Мы это тоже будем интегрировать и через ассоциацию промышленников, и вообще по Пензе. Мы это все увидели и теперь по-другому будем выстраивать свою работу», - подчеркнул промышленник.

Дмитрий Акимов отметил, что поездка была не единичной: через две недели он снова отправится в Белоруссию, чтобы уже более углубленно работать с предприятиями.

Между тем «Корпорация развития Пензенской области» во главе с Дмитрием Полукаровым до сих пор остается в республике. В графике деловых мероприятий - встречи в Бресте и Минске.

«Каждый день посещаем несколько предприятий, знакомимся подробно с продукцией, обсуждаем возможности взаимодействия. Белорусскую сторону интересует реализация их продукции на пензенском рынке, а также поставка различного оборудования из Пензенской области в Белоруссию.

Например, есть хорошие перспективы по поставкам нашего металлообрабатывающего оборудования, которое производит «Станкомашстрой». У нас есть неплохие возможности поставки комплектующих, предназначенных для производства продукции газовой промышленности», - высказался Дмитрий Полукаров.

Что касается импорта, то речь может идти о поставке семенного материала картофеля, тюльпанов, кормов для животноводства, удобрений, промышленных насосов для пензенских предприятий, оборудования для переработки мяса.

«Белорусов интересует поставка металлообрабатывающего оборудования, технических средств охраны, оберточной бумаги и гофроупаковки. Есть также целый ряд предложений по сотрудничеству, которые могут претвориться в совместные предприятия, например закладка многолетних фруктово-ягодных садов; может быть и совместное предприятие в сфере производства технических тканей для различных отраслей промышленности», - перечислил промышленник.

Подводя итог, Дмитрий Полукаров отметил, что перечень компаний и направлений, по которым можно сотрудничать, занимает более 10 листов.

«Нам предстоит по приезде все обработать и оформить предварительные договоренности. Думаю, еще через неделю мы сформируем окончательный перечень, дадим поручение и начнем взаимодействие по выбранным направлениям», - заключил он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на резисторы для троллейбусов и трамваев.
Ну осталось дело за малым, найти трамваи в Пензе.

Гость||

теперь заживьём, только когда?

Гость||

Поржал.

Гость||

Клерки)

Имя: Гость
Комментарий:

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