Число новогодних покупок по картам «Новикомбанка» выросло на 40%

22.01.2022 | 09:52

Клиенты «Новикомбанка» активно используют безналичную оплату для совершения покупок. За новогодние праздники, с 1 по 10 января, количество покупок по всем картам банка увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом число покупок по картам «Мир» «Новикомбанка» по сравнению с прошлым годом увеличилось на 62%. Это объясняется ростом числа держателей карт и более активным использованием данного платежного инструмента. «Новикомбанк» предлагает своим клиентам всю линейку банковских карт платежных систем «Мир», Visa, Mastercard.

Банк подключен к системе быстрых платежей, благодаря чему в мобильном приложении можно переводить деньги в другие банки без комиссии. Также доступны технологии Samsung Pay («Мир», Visa, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт Visa и Masterсard).

По картам предоставляется пять бонусных сервисов: программа «Кешбэк» от «Новикомбанка», программа «Бонусы» от «Новикомбанка», кешбэк за товары от товаропроизводителей, программы лояльности «Привет, Мир!» и «Город». Программа «Кешбэк» подключается к одной или нескольким картам, например к кредитной карте и социально-платежной карте работника Ростеха - флагманскому продукту в розничной линейке «Новикомбанка». Это уникальное решение, которое применяется не только для начисления заработной платы, но и при реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников. Все социально-платежные карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платежной системы «Мир».

«Новогодние праздники - показательный период, чтобы оценить, насколько активно клиенты пользуются картами. Мы ориентированы на то, чтобы карта «Новикомбанка» была картой № 1, то есть использовалась для совершения повседневных операций. Позитивная динамика означает, что клиенты оценили все наши бонусы и программы лояльности и активно пользуются картами», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.