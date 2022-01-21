Экономика

«Новикомбанк» поддержит малый и средний бизнес Югры

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«Новикомбанк» признан победителем отбора кредитных организаций для размещения временно свободных средств (гарантийного капитала) на депозиты Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

Фонд создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью реализации основных направлений политики субъекта в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

В конкурсном отборе среди кредитных организаций, претендовавших на депозитное размещение средств фонда, победители определялись по совокупности критериев отбора, включая предложенную процентную ставку. «Новикомбанк» признан победителем и получил право на размещение двух лотов на общую сумму 475 млн рублей сроком на 365 дней.

В регионе насчитывается около 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Размещение временно свободных средств (гарантийного капитала) фонда на банковских депозитах в «Новикомбанке» станет дополнительным источником дохода для гарантии кредитования предпринимателей.

«Наш банк не только является надежным финансовым партнером крупных промышленных предприятий, но и помогает развивать малый и средний бизнес в ряде регионов, тесно сотрудничая с фондами развития предпринимательства. Победа в отборе заявок в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре подтвердила высокий уровень наших предложений и услуг. Мы предоставили возможность получить доход для дальнейшей гарантии кредитования предпринимателей одного из крупнейших нефтедобывающих регионов страны», - прокомментировал директор департамента малого и среднего бизнеса «Новикомбанка» Денис Есипенок.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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