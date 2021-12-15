При поддержке «Новикомбанка» строятся антиковидные клиники

15.12.2021 | 18:14

В Белгородской области до конца декабря введут в эксплуатацию два инфекционных центра, построенных при финансовом участии «Новикомбанка» - опорного банка ГК «Ростех».

Решение о создании двух инфекционных госпиталей в Белгороде и Старом Осколе принято местным правительством для снижения эпидемиологических рисков в условиях пандемии COVID-19. Строительство ведет башкирская организация «ПроектСтройКомплекс», имеющая большой опыт возведения крупных инфраструктурных объектов. «Новикомбанк» предоставил компании две банковские гарантии на общую сумму 929 млн руб.

По форме здания инфекционных центров напоминают половину цветка: один общий корпус и семь расходящихся от него корпусов-«лепестков», каждый из которых сможет работать автономно.

В госпиталях будет две системы подачи кислорода: традиционная, с жидким кислородом, и еще одна - с использованием газовых концентраторов, позволяющих получать кислород из воздуха. Внутреннее обустройство выполнят в соответствии с пожеланиями врачей.

Каждый из двух госпиталей сможет одновременно принимать по 330 пациентов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, проект является одним из ключевых для системы здравоохранения.

«Речь идет о быстровозводимых госпиталях. Строительные работы начались в октябре текущего года. Планируется, что в декабре объекты будут введены в эксплуатацию. Но это не временные центры, а многопрофильные учреждения, оснащенные самым современным специализированным оборудованием. Затраченные средства будут решать проблемы здравоохранения региона минимум в течение следующих 10-15 лет», - отметил Вячеслав Гладков.

Финансирование проекта организовано благодаря сотрудничеству «Новикомбанка» и Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.

«С самого начала пандемии опорный банк Ростеха активно поддерживает производство медицинского оборудования и разработку систем защиты для лечения больных. При финансировании проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, мы предлагаем партнерам полный набор банковских инструментов, чтобы они могли своевременно выполнить важные для общества задачи. Мы рассчитываем, что строительство антиковидных госпиталей, реализованное в столь сжатые сроки, позволит существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе», – прокомментировала председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.