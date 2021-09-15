Срок выплаты пособия по безработице продлили

15.09.2021 | 09:35

Россияне получили возможность получать пособие по безработице и во время освоения новой профессии.

Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.09.2021 № 1484 «О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» вступает в силу с 15 сентября.

«В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования за безработными гражданами сохраняется право на получения пособия по безработице. Срок принятия решения о направлении гражданина, подавшего заявление на прохождение профобучения сокращен с 15 до 7 рабочих дней», — указано в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

На начало августа 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Пензенской области составлял 1,2% численности рабочей силы, что ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (1,4%). В органах службы занятости на учете числился 7 831 безработный гражданин.

При этом специалисты Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области отмечали огромный выбор вакансий для безработных.

«В службу занятости заявлено более 15,8 тысячи свободных рабочих мест. Наиболее востребованы в регионе врачи различной специализации, инженеры, менеджеры, бухгалтеры, слесари различной специализации, швеи, водители», - указали в ведомстве.