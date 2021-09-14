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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев

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Банк «Кузнецкий» обнародовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах за 8 месяцев 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года.

За данный период балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 25%, или на 13 млн рублей, чистые процентные доходы - на 7%, или на 13,2 млн рублей, а общий объем доходов - на 8%, или на 40 млн руб.

С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 406,2 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 210,9 млн рублей, чистых комиссионных доходов и прочих доходов - 195,3 млн рублей.

По состоянию на 1 сентября 2021 года общий объем доходов составил 571 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 65 млн рублей, чистая прибыль - 38,6 млн рублей.

На 1 сентября 2021 года активы банка достигли 6,6 млрд рублей, отмечен рост в 1,5% к аналогичной дате прошлого года. Собственный капитал финансового учреждения равен 630 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 3,7 млрд рублей. 1,85 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, из них в рамках федеральных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 947 млн рублей.

На 1 сентября 2021 года кредитный портфель банка составил 4,4 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 3,2 млрд рублей, физических лиц - 1,2 млрд рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов достиг 5,75 млрд рублей, что на 0,4% больше к аналогичной дате прошлого года.

Объем вкладов населения на 1 сентября 2021 года - 2,8 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 5,6% и составили 2,6 млрд рублей. Остатки на счетах физических лиц увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса более 54 млн рублей.

Финансовое учреждение продолжило политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 сентября текущего года резервы ликвидности превысили 2,2 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 сентября 2021 года составляют:

- Н1.2 - 8,70% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

- Н1.0 - 10,41% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

- Н3 - 75,37% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике учреждения.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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