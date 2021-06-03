ПМЭФ: Пензенская область активно включилась в деловую повестку

03.06.2021 | 12:28

Делегация Пензенской области во главе с врио губернатора Олегом Мельниченко приступила к работе на площадках Петербургского международного экономического форума, где представители деловых кругов России и иностранных государств собрались для обсуждения ключевых вопросов экономического развития.

В четверг, 3 июня, между правительством Пензенской области и ПАО «Т Плюс» было подписано соглашение, предусматривающее обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей регионального центра.

«Это большая инвестиционная программа, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в городе Пензе. Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка на 60 км, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Также достигнуто соглашение о развитии партнерства между Пензенской областью и Республикой Марий Эл.

Оно предусматривает налаживание всесторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также информационное сотрудничество в социально-экономической деятельности.

«У жителей области пользуются спросом марийские продукты: сыры, консервы, кондитерские изделия и многое другое. Мы поставляем в Марий Эл строительные материалы. У нас большой потенциал сотрудничества. Мы можем реализовывать совместные проекты в машиностроении, мебельной и перерабатывающей промышленности, других отраслях, укреплять взаимоотношения в сферах образования и культуры», - отметил врио губернатора.

По его мнению, взаимодействие регионов, которые и до этого связывали прочные деловые отношения, получит новый импульс и обязательно будет продуктивным.

Кроме того, подписан протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с ООО «УК «Русмолко». Он предполагает реализацию в Пензенской области четырех сельскохозяйственных проектов.

В Сердобском районе расширят молочно-товарный комплекс (с 5 200 до 7 200 дойных коров), в Наровчатском построят объект для выращивания около 3 000 голов молодняка. Также в обоих районах создадут оросительные системы с использованием сточных вод животноводческих комплексов.

«Мы готовы работать плечом к плечу, рука об руку над улучшением экономической ситуации в регионе, над созданием новых рабочих мест и улучшением социального положения. Думаю, что с вашей помощью все это станет возможным», - подчеркнул генеральный директор компании Суманта Кумар Де.

Помимо этого, Олег Мельниченко встретился с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгением Примаковым.

Во время переговоров речь шла о том, что Сурский край готов позиционировать свои культурные проекты и привлекать гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

Евгений Примаков предложил показать творческие организации иностранным гостям, приезжающим на стажировку по программе «Новое поколение».

«Следующая история - вместе с ассоциацией молодежных центров, Росмолодежью создавать проект, участвуя в котором, добровольцы разного возраста будут иметь возможность уехать в какую-либо страну и там поработать в местном неправительственном секторе - театре, больнице, экологической организации», - добавил он.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о взаимодействии между Пензенской областью и федеральным агентством.

«В двухдневную программу работы на форуме врио губернатора включено проведение 3-4 июня более 15 деловых встреч. Подготовлено к подписанию порядка 11 документов - соглашений о сотрудничестве, протоколов о намерениях, планов реализации мероприятий и дорожных карт», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.