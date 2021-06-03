Экономика

ПМЭФ: Пензенская область активно включилась в деловую повестку

Печать

Делегация Пензенской области во главе с врио губернатора Олегом Мельниченко приступила к работе на площадках Петербургского международного экономического форума, где представители деловых кругов России и иностранных государств собрались для обсуждения ключевых вопросов экономического развития.

В четверг, 3 июня, между правительством Пензенской области и ПАО «Т Плюс» было подписано соглашение, предусматривающее обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей регионального центра.

«Это большая инвестиционная программа, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в городе Пензе. Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка на 60 км, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Также достигнуто соглашение о развитии партнерства между Пензенской областью и Республикой Марий Эл.

Оно предусматривает налаживание всесторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также информационное сотрудничество в социально-экономической деятельности.

«У жителей области пользуются спросом марийские продукты: сыры, консервы, кондитерские изделия и многое другое. Мы поставляем в Марий Эл строительные материалы. У нас большой потенциал сотрудничества. Мы можем реализовывать совместные проекты в машиностроении, мебельной и перерабатывающей промышленности, других отраслях, укреплять взаимоотношения в сферах образования и культуры», - отметил врио губернатора.

По его мнению, взаимодействие регионов, которые и до этого связывали прочные деловые отношения, получит новый импульс и обязательно будет продуктивным.

Кроме того, подписан протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с ООО «УК «Русмолко». Он предполагает реализацию в Пензенской области четырех сельскохозяйственных проектов.

В Сердобском районе расширят молочно-товарный комплекс (с 5 200 до 7 200 дойных коров), в Наровчатском построят объект для выращивания около 3 000 голов молодняка. Также в обоих районах создадут оросительные системы с использованием сточных вод животноводческих комплексов.

«Мы готовы работать плечом к плечу, рука об руку над улучшением экономической ситуации в регионе, над созданием новых рабочих мест и улучшением социального положения. Думаю, что с вашей помощью все это станет возможным», - подчеркнул генеральный директор компании Суманта Кумар Де.

Помимо этого, Олег Мельниченко встретился с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгением Примаковым.

Во время переговоров речь шла о том, что Сурский край готов позиционировать свои культурные проекты и привлекать гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

Евгений Примаков предложил показать творческие организации иностранным гостям, приезжающим на стажировку по программе «Новое поколение».

«Следующая история - вместе с ассоциацией молодежных центров, Росмолодежью создавать проект, участвуя в котором, добровольцы разного возраста будут иметь возможность уехать в какую-либо страну и там поработать в местном неправительственном секторе - театре, больнице, экологической организации», - добавил он.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о взаимодействии между Пензенской областью и федеральным агентством.

«В двухдневную программу работы на форуме врио губернатора включено проведение 3-4 июня более 15 деловых встреч. Подготовлено к подписанию порядка 11 документов - соглашений о сотрудничестве, протоколов о намерениях, планов реализации мероприятий и дорожных карт», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте