Экономика

Бельгийско-Люксембургская торговая палата оценила «Ванюшкины сладости»

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На пензенской кондитерской фабрике «Ванюшкины сладости» побывала делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

Для гостей провели экскурсию по предприятию. Им показали современные цеха и роботизированные промышленные линии.

Глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров отметил высокое качество продукции «Ванюшкины сладости» и организацию производства, отвечающую самым современным требованиям.

Руководители фабрики обсудили с Олегом Прозоровым возможность создать в Пензенской области совместное предприятие, которое производило бы бельгийский шоколад и кондитерские изделия из него.

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