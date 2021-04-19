Статистику по зарплатам в Пензенской области назвали кривой

19.04.2021 | 10:38

За два месяца 2021 года средняя заработная плата на всех предприятиях Пензенской области составила 34 304 рубля (или 105,6% к уровню прошлого года). Об этом доложил руководитель Пензастата Максим Уханов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 19 апреля.

Самый большой доход получают сотрудники финансовых и страховых организаций - 47 638 рублей, самый низкий - представители культуры, спорта и организации досуга - 28 146 рублей.

«Наиболее высокие темпы прироста заработной платы наблюдаются в сфере строительства - 113% (по отношению к прошлому году. - Прим. ред.)», - уточнил Уханов.

Основная доля занятых в экономике граждан приходится на обрабатывающие производства. Там трудоустроены 63 685 человек. Зарплата в этой сфере составляет 33 830 рублей.

Врио губернатора Пензенской области усомнился в объективности картины.

«Это средняя температура по больнице: у директора миллион, а у уборщицы 15 тысяч. Если все поделить, то в среднем получается все хорошо. Нам бы посмотреть реальную ситуацию с оплатой труда по группе профессий. Тогда будет совершенно иная картина, все будет не так радужно, как в этой отчетности», - выразил уверенность врио главы региона.

В качестве примера он привел зарплаты бюджетников. Их проверяли после одной из предыдущих планерок.

«Там тоже то густо, то пусто. И вы же понимаете, что высокий уровень совместительства идет в бюджетной сфере. Люди получают средства за то, что намного больше работают, чем должны. То есть за счет износа человеческого капитала. А мы в отчетности указываем, что якобы это все в режиме нормальной трудовой занятости», - пояснил Мельниченко.

Он назвал имеющуюся статистику кривой, не дающей реальной картины происходящего.

«Мы не понимаем, какие доходы у нашего населения», - резюмировал Мельниченко.

В Пензе средняя зарплата работающих граждан в 2020 году, по данным мэра Андрея Лузгина, составила 39 800 рублей.