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Экономика

Статистику по зарплатам в Пензенской области назвали кривой

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За два месяца 2021 года средняя заработная плата на всех предприятиях Пензенской области составила 34 304 рубля (или 105,6% к уровню прошлого года). Об этом доложил руководитель Пензастата Максим Уханов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 19 апреля.

Самый большой доход получают сотрудники финансовых и страховых организаций - 47 638 рублей, самый низкий - представители культуры, спорта и организации досуга - 28 146 рублей.

«Наиболее высокие темпы прироста заработной платы наблюдаются в сфере строительства - 113% (по отношению к прошлому году. - Прим. ред.)», - уточнил Уханов.

Основная доля занятых в экономике граждан приходится на обрабатывающие производства. Там трудоустроены 63 685 человек. Зарплата в этой сфере составляет 33 830 рублей.

Врио губернатора Пензенской области усомнился в объективности картины.

«Это средняя температура по больнице: у директора миллион, а у уборщицы 15 тысяч. Если все поделить, то в среднем получается все хорошо. Нам бы посмотреть реальную ситуацию с оплатой труда по группе профессий. Тогда будет совершенно иная картина, все будет не так радужно, как в этой отчетности», - выразил уверенность врио главы региона.

В качестве примера он привел зарплаты бюджетников. Их проверяли после одной из предыдущих планерок.

«Там тоже то густо, то пусто. И вы же понимаете, что высокий уровень совместительства идет в бюджетной сфере. Люди получают средства за то, что намного больше работают, чем должны. То есть за счет износа человеческого капитала. А мы в отчетности указываем, что якобы это все в режиме нормальной трудовой занятости», - пояснил Мельниченко.

Он назвал имеющуюся статистику кривой, не дающей реальной картины происходящего.

«Мы не понимаем, какие доходы у нашего населения», - резюмировал Мельниченко.

В Пензе средняя зарплата работающих граждан в 2020 году, по данным мэра Андрея Лузгина, составила 39 800 рублей.

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Гость||

А что делать ? Больницы экономят на фонде заработной платы, потому как цены на медуслуги не повышались.Большинство товаров в России - Китай и т.д Повышаем зарплату- увеличиваем спрос на продукцию иностранцев, деньги утекают- их промышленность развивается.Всё запущено господа, вся надежда - на газ и нефть.

Гость||

если раздать деньги прыщей белозерцева и продать все их имущекство.то у всех работяг будет примерно 30.500р

Гость||

Да пензастат весь кривой, не понятно за что они зарплату получают. Сидят книжки читают и вязочки вяжут в рабочее время. Вот вся их работа. Там через одного сокращать можно!

Гость||

Гость писал(a):

Всё запущено господа, вся надежда - на газ и нефть.
А органы если еще продавать? Человеческий, так сказать, капитал...

Гость||

Проверьте зарплаты в районных больницах . Бардак.

Гость||

Уборщица 15000 получает,это где?хочу мыть полы за такую зарплату.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Всё запущено господа, вся надежда - на газ и

> нефть.

А органы если еще продавать? Человеческий, так сказать,

> капитал...

Как доказали во время войны в Югославии был очень не плохой источник получения дохода, второй по прибыльности после торговли оружием. Можно целиком, можно по запчастям, можно под заказ на ублажение любого каприза

Гость||

Гость писал(a):

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Есть три вида лжи: ложь, проклятая ложь и статистика. (Яндекс Переводчик)

Гость||

Война это способ сделать богатых ещё богаче, бедных ещё беднее и избавиться от неликвида.

Гость||

Воспитатель в детском саду получает чистыми 18 000 рублей

Имя: Гость
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