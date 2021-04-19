19.04.2021 | 13:06

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал 2021 года. Динамика основных статей отчета относительно аналогичного периода 2020-го оказалась такой: балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 79% (11,4 млн руб.); чистая прибыль - на 36% (5 млн руб.); чистые процентные доходы снизились на 3% (1,9 млн руб.).

С начала года банк «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в размере 121,5 млн рублей, из них чистых процентных доходов - 74,9 млн, чистых комиссионных и прочих доходов - 46,6 млн. Общий объем доходов по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 182,9 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 25,9 млн, чистая прибыль - 19 млн.

Активы банка на эту же дату достигли 6,6 млрд рублей (рост - 8%), собственный капитал банка - 646 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей, из них 388 млн было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса по федеральным программам поддержки малого и среднего предпринимательства.

На 1 апреля 2021 года кредитный портфель банка составил почти 4,2 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 3 млрд, физических лиц - 1,2 млрд (рост - 2%).

Объем всех привлеченных ресурсов достиг около 5,8 млрд рублей (рост - 7,2%), объем вкладов населения - 2,9 млрд, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 27% и составили 2,6 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц - на 9,5%. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 24 млн рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 апреля 2021 года они составили около 2,5 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности составляют:

∙ Н1.2 - 9,36% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

∙ Н1.0 - 11,32 % (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

∙ Н3 - 84,12% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.