Экономика

«Ванюшкины сладости» участвуют в крупнейшей международной выставке

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Продукцию пензенской компании «Ванюшкины сладости» оценят участники и гости крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо».

Здесь можно увидеть и попробовать продукты и напитки со всего мира - от повседневных до изысканных деликатесов. Есть и образцы продовольственных товаров для органического, спортивного питания, здорового образа жизни, а также продукции халяль, кошер, экзотики.

Кроме того, на «Продэкспо» собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.

«Продэкспо» - событие, к началу которого производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Не удивительно, что новинки, презентумые здесь, ежегодно составляют до 14% всех экспонатов.

ООО «Ванюшкины сладости» представило кондитерские изделия в широком ассортименте. Посетители «Продэкспо» смогут ознакомиться с пензенским брендом с 12 по 16 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр».

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