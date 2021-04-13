«Ванюшкины сладости» участвуют в крупнейшей международной выставке

13.04.2021 | 16:38

Продукцию пензенской компании «Ванюшкины сладости» оценят участники и гости крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо».

Здесь можно увидеть и попробовать продукты и напитки со всего мира - от повседневных до изысканных деликатесов. Есть и образцы продовольственных товаров для органического, спортивного питания, здорового образа жизни, а также продукции халяль, кошер, экзотики.

Кроме того, на «Продэкспо» собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.

«Продэкспо» - событие, к началу которого производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Не удивительно, что новинки, презентумые здесь, ежегодно составляют до 14% всех экспонатов.

ООО «Ванюшкины сладости» представило кондитерские изделия в широком ассортименте. Посетители «Продэкспо» смогут ознакомиться с пензенским брендом с 12 по 16 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр».