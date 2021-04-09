Экономика

«Ванюшкины сладости» вошли в список лучших предприятий области

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В Министерстве промышленности и инновационной политики Пензенской области подвели итоги конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области».

За почетное звание боролись крупные и средние компании, в том числе ООО «Ванюшкины сладости».

Среди предприятий оборонной промышленности и приборостроения, научно-исследовательских организаций первое место заняло АО «Радиозавод», второе - АО «ПНИЭИ», 3 - АО «НПП «Рубин».

Лучшими машиностроительными и металлообрабатывающими предприятиями стали АО «Белинсксельмаш» (первое место), ЗАО «Пензаспецавтомаш» (второе) и ООО «СКБТ» (третье).

В номинации «Фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов» победу одержало ООО «Маякпринт». На второй ступени пьедестала почета - АО «Фанерный завод «Власть труда», за ним следует ООО «Маяк-Техноцелл».

В номинации «Кондитерская и пивобезалкогольная промышленность» лучшим признано ООО «Биокор», на втором месте - ООО «Ванюшкины сладости», на третьем - ЗАО «Исток», сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

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