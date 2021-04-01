Экономика

В Пензе цены на сахар будут сдерживать до июня

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На сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области опубликован комментарий ситуации на рынке сахара, который дал федеральный Минсельхоз. Там оценивают ее как стабильную и не ожидают дефицита этого продукта.

В сообщении говорится, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства. Они отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

«При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», - заверяет пресс-служба Минсельхоза РФ.

В Пензе действует соглашение по сдерживанию и поддержанию цен на сахар в размере, не превышающем 46 рублей за килограмм. Срок действия документа заканчивался 1 апреля, однако 27 марта оно было продлено до июня.

Аналогичное соглашение заключено в отношении подсолнечного масла: подписавшие его предприниматели не должны продавать этот товар дороже, чем по 110 рублей за 1 литр. Соглашение действует до октября.

С декабря 2020 года в Пензе к подписанию соглашений присоединилось свыше 250 объектов сетевой торговли и порядка 70 хозяйствующих субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели) в 90 объектах шаговой доступности.

Мониторинг показывает, что в некоторых магазинах цена даже ниже предельного уровня, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

столько сахарных заводов было в пензе мощных, все продали!!!

Гость||

Пускай,вот кого проверяет прокуратура и контролирующие органы,это просто сговор,в декабре 2019 сахар стоил 35 р,а к февралю был в караване по 25 р,цена зимой всегда снижается из за отсутствия спроса,а как началась катавасия с короновирусом цены начали поднимать,из за того что стали больше закупать на пайки школьникам,малоимущим,то же и с раст.маслом.Почему же рис,макароны,гречка, на прежнем уровне,ну может разница в2-5 рублей ,но ведь не выросла вдруг с 25 р до 45 на сахар и с 50 р за литр до 110 на масло растительное,которое скоро с оливковым будет стоить одинаково

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