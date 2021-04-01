В Пензе цены на сахар будут сдерживать до июня

01.04.2021 | 10:43

На сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области опубликован комментарий ситуации на рынке сахара, который дал федеральный Минсельхоз. Там оценивают ее как стабильную и не ожидают дефицита этого продукта.

В сообщении говорится, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства. Они отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

«При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», - заверяет пресс-служба Минсельхоза РФ.

В Пензе действует соглашение по сдерживанию и поддержанию цен на сахар в размере, не превышающем 46 рублей за килограмм. Срок действия документа заканчивался 1 апреля, однако 27 марта оно было продлено до июня.

Аналогичное соглашение заключено в отношении подсолнечного масла: подписавшие его предприниматели не должны продавать этот товар дороже, чем по 110 рублей за 1 литр. Соглашение действует до октября.

С декабря 2020 года в Пензе к подписанию соглашений присоединилось свыше 250 объектов сетевой торговли и порядка 70 хозяйствующих субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели) в 90 объектах шаговой доступности.

Мониторинг показывает, что в некоторых магазинах цена даже ниже предельного уровня, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.