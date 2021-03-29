Михаил Дралин принял участие во Всероссийской банковской конференции

29.03.2021 | 15:08

Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя Совета Ассоциации банков России Михаил Дралин принял участие в XXII Всероссийской банковской конференции «Банковская система России 2021: качество активов, бизнес-модели и регулирование», которая прошла на площадке ТАСС в дистанционном формате.

В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди докладчиков были представители Банка России, Минфина России, руководители банков и рейтинговых агентств, эксперты финансового рынка. Конференция ежегодно проходит весной, ее проводит Ассоциация российских банков.

Оценку текущей макроэкономической ситуации, состояния банковского сектора и прогноз развития экономики предоставил модератор ключевой панельной сессии председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что банковская система прошла 2020 год достойно, несмотря на серьезное влияние пандемии на работу организаций и жизнь граждан. Банки имели запас прочности, который позволил им уверенно пройти этот непростой период. Свою роль в этом сыграли и меры Банка России и Правительства РФ, которые простимулировали кредитование бизнеса и населения. В итоге банковской системе удалось получить прибыль, и по всем остальным показателям она демонстрирует устойчивость.

Напомним, что банк «Кузнецкий» в течение 2020 года являлся уполномоченным банком по реализации государственных программ поддержки регионального бизнеса в условиях кризиса, проводимых Правительством РФ.

Как сообщалось ранее, по итогам финансовой деятельности банка «Кузнецкий», общий объем доходов в 2020 году составил 804 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 87,6 млн, чистая прибыль - 66,3 млн. Активы банка на начало января 2021 года составили 6,98 млрд рублей, рост - 6,7% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка - 676,4 млн. В 2020 году банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 4,7 млрд рублей.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.