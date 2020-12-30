В Пензе назвали проиндексированную сумму материнского капитала

30.12.2020 | 19:35

С 1 января на 3,7% будет проиндексирована сумма материнского семейного капитала. В 2007 году размер государственной поддержки равнялся 250 тысячам рублей.

«Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и составляет 616 617 рублей, а с 2021 года - уже 639 431 рубль. За первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года также выдается материнский семейный капитал. Он установлен в размере 466 617 рублей в 2020 году, а с 2021-го - 483 881 рубль», - сообщил заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Денис Козлов.

С 15 апреля семьи получают сертификаты в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд делает это на основании сведений, поступающих из единой государственной информационной системы ЗАГС. Узнать, выдан ли вам материнский капитал, просто.

«Необходимо зайти под своей учетной записью либо на портал государственных услуг, либо на сайт пенсионного фонда в «Личный кабинет», и там будет представлена информация о наличии либо отсутствии на имя заявителя (хотя порядок и беззаявительный) выданного сертификата на материнский семейный капитал», - пояснил Денис Козлов.

Действие программы по выплате материнского семейного капитала продлено на 5 лет - до конца 2026 года.