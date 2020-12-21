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Экономика

«Караван» и «Скидкино» поддержали предложение президента о снижении цен

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Президент РФ Владимир Путин подверг критике рост цен на продукты ежедневного потребления. В итоге на уровне Правительства РФ было принято решение об ограничении повышения стоимости ряда товаров, пользующихся высоким повседневным спросом.

В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание с участием представителей торговых сетей и производителей пищевой отрасли. Его результатом стало подписание соглашения о сдерживании роста цен.

Согласно рекомендациям, выработанным на федеральном уровне, стоимость одного килограмма сахара не должна превышать 46 рублей, одного литра подсолнечного масла - 110 рублей.

Региональные торговые сети «Караван», «Скидкино», «Скидкино плюс», входящие в группу компаний «Дионис», в числе первых выполнили условия соглашения.

«Продовольственная безопасность жителей Пензенской области для региональных торговых сетей всегда была и будет приоритетной задачей, - отметила директор сети Елена Учайкина. - Магазины «Караван», «Скидкино», «Скидкино плюс» заморозили цены на основные виды товаров. Сахар у нас можно купить по цене 46 рублей за кило, рафинированное подсолнечное масло покупатели могут приобрести по цене 79,9 рублей за 0,8 литра.

Кроме того, группа компаний «Дионис» развивает сеть магазинов-дискаунтеров, где цены на популярные товары приемлемы. Поздравляем жителей Пензенской области с наступающим Новым годом и приглашаем за покупками!»

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время цены на продукты питания в Пензенской области остаются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе. Немаловажную роль в этом играют местные торговые бренды.

«Очень важно, что у нас есть и региональные торговые сети, мы их развиваем и поддерживаем. Я считаю, что это важно для потребителя», - отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе прямой линии с жителями Пензенской области.

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