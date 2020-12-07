На поддержку инициатив пензенцев хотят выделить 18 млн рублей

07.12.2020 | 18:04

На поддержку инициатив жителей Пензы в 2021 году планируют выделить 18 млн рублей. Об этом сообщил глава города Владимир Мутовкин в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 7 декабря.

Решение (еще не окончательное) было принято на совместном заседании комиссий гордумы и вынесено на декабрьскую сессию.

«Бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 годов дефицитный, но по-прежнему остается социально ориентированным. На выполнение наказов избирателей предусмотрено 35 миллионов рублей (по 1 млн на каждого народного избранника), которые депутаты должны будут направить на благоустройство территорий, а также ремонт учреждений образования», - пояснил Владимир Мутовкин.

Что касается средств на инициативы граждан, то этой статьи расходов в первоначальном проекте бюджета не было.

На заседании за финансовый документ проголосовали 18 депутатов, против - 13. На сессии они будут высказывать свое мнение еще раз.