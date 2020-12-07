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Экономика

На поддержку инициатив пензенцев хотят выделить 18 млн рублей

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На поддержку инициатив жителей Пензы в 2021 году планируют выделить 18 млн рублей. Об этом сообщил глава города Владимир Мутовкин в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 7 декабря.

Решение (еще не окончательное) было принято на совместном заседании комиссий гордумы и вынесено на декабрьскую сессию.

«Бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 годов дефицитный, но по-прежнему остается социально ориентированным. На выполнение наказов избирателей предусмотрено 35 миллионов рублей (по 1 млн на каждого народного избранника), которые депутаты должны будут направить на благоустройство территорий, а также ремонт учреждений образования», - пояснил Владимир Мутовкин.

Что касается средств на инициативы граждан, то этой статьи расходов в первоначальном проекте бюджета не было.

На заседании за финансовый документ проголосовали 18 депутатов, против - 13. На сессии они будут высказывать свое мнение еще раз.

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Гость||

У меня есть инициатива забухать с корешами,как бы получить финансирование ?

Гость||

В среднем на горожанина выйдет как раз примерно на поездку в маршрутке.

Гость||

Одна из инициатив жителей города Пензы это сохранение и развитие троллейбусного сообщения, возрождение муниципального общественного транспорта и ликвидация маршруток. Какие шаги предпринимает власть для практической реализации воли горожан?

Имя: Гость
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