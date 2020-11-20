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Экономика

«Молком» представил йогуртный смузи «Ритмилк»

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«Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате»), крупнейший переработчик молока в Пензенской области, представил новинки в линейке продукции под брендом «Ритмилк» - йогуртные смузи «Тропик» и «Детокс».

Теперь, помимо ложковых высокобелковых и питьевых йогуртов, ассортимент бренда включает кисломолочный йогуртный напиток, на четверть состоящий из фруктов и ягод.

В смузи «Тропик» сочетаются манго, апельсин и ананас, а в «Детоксе» - киви, фейхоа и шпинат.

Продукция представлена в фирменных магазинах «Молком», сетях здорового питания и точках розничной продажи.

Новинки, как и вся продукция «Молком», поддерживают концепцию «Чистая этикетка» и содержат только натуральные природные компоненты. Соответствие концепции подчеркивает лаконичный дизайн упаковки, разработанный специально для смузи под брендом «Ритмилк».

Продукция ориентирована на новое поколение потребителей - молодую, активную аудиторию, которая, помимо вкусовых качеств, оценивает состав продукта и его полезные свойства.

«Мы уделяем особое внимание нашей новой линейке «Ритмилк» и стараемся следовать современным трендам здорового образа жизни и правильного питания. Технические возможности предприятия позволяют нам производить продукты, удовлетворяющие запросам самых взыскательных покупателей. Низкое содержание жира, натуральные фрукты и ягоды в составе - именно этого ждет от нас молодая аудитория, и мы готовы идти ей навстречу», - сказал генеральный директор ОАО «Молочный комбинат Пензенский» Валерий Колесник.

На «Молкоме» продолжается очередной этап модернизации производственных мощностей стоимостью 1,5 млрд рублей. Проект финансируется из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов «Россельхозбанка». Цель модернизации - расширить ассортиментный портфель, повысить качество продукции и увеличить объема переработки.

На сегодняшний день «Молком» способен перерабатывать до 300 тонн молока-сырья в сутки. В ассортименте предприятия более 100 наименований продукции, среди которых - молоко, кисломолочные продукты, йогурты питьевые и термостатные, творог классический, творог мягкий, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

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