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Экономика

В области утвердили методику включения фирм в перечень системообразующих

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В Пензенской области утвердили методику включения организаций в перечень системообразующих, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность.

В список вносят организации, работа которых состоит в числе базовых видов экономической деятельности, в том числе обрабатывающее производство.

Чтобы попасть в перечень, фирма по результатам деятельности за 2019 год должна отвечать как минимум двум из трех критериев: объем годовой выручки - не менее 1 млрд рублей (в пищевой промышленности - не менее 0,5 млрд); размер налоговых отчислений за последние 3 года - не менее 0,4 млрд рублей (в пищевой промышленности - не менее 0,3 млрд); среднесписочная численность персонала - не менее 500 человек (в пищевой промышленности - не менее 300).

«Кроме того, подлежат включению в перечень градообразующие предприятия монопрофильных городских округов вне зависимости от соответствия вышеуказанным критериям, а также организации, входящие в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики, зарегистрированные на территории Пензенской области», - уточнили в пресс-службе регионального минпрома.

Заявку в свободной форме необходимо направить в областное министерство промышленности на электронную почту mayprom@mail.ru. Телефон 8 (8412) 59-58-26.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость||

Бордюрный завод - градообразующее предприятие. Ну ты понял, Михалыч...

Имя: Гость
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