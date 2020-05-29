Статистики назвали средний уровень зарплаты в Пензенской области

29.05.2020 | 10:51

Сотрудники Пензастата проанализировали средний уровень заработной платы в Пензенской области в I квартале 2020 года.

На формирование этого показателя оказывает непосредственное воздействие размер оплаты труда в сферах, где сосредоточена основная доля (46,1%) занятых в экономике области. Это обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля.

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за март 2020 года, в крупных, средних и малых организациях составила 33 301,1 руб. По сравнению с февралем она увеличилась на 3,3% (на 1 066,5 руб.), а по сравнению с мартом 2019-го возросла на 10,6% (на 3 187,8 руб.)», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Василий Еськин.

Он добавил, что за первый квартал текущего года номинальная заработная плата составила 32 746,4 руб. и возросла по сравнению с январем-мартом 2019 года на 9,7% (на 2 900 руб.).