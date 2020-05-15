Выплачивать субсидии пензенскому бизнесу начнут 18 мая

15.05.2020 | 19:00

На базе центра «Мой бизнес» уже в четвертый раз прошел онлайн-брифинг. Это пока единственный возможный формат общения представителей власти, экспертов и предпринимателей. Такие дистанционные встречи стали организовывать сразу после того, как в регионе начал действовать режим повышенной готовности.

В Пензенской области планируют поэтапное снятие ограничительных мер, причем каждый район получит право самостоятельно принимать решение о послаблениях, исходя из собственной эпидемиологической обстановки.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства области Денис Бубнов. Он также отметил рост экспорта продукции. По этому показателю регион занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе.

«Несмотря на то что ситуация сложная, следует отметить, что Пензенская область - одна из немногих, кто не закрывал работу организаций, работающих на экспорт. Поэтому все эти организации продолжали свою работу и продолжали заниматься отгрузкой продукции. Есть проекты, которые позволяют софинансировать выход организаций и предприятий на внешние рынки», - сообщил Денис Бубнов.

Главной темой брифинга стали новые меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о которых в своем послании говорил президент Владимир Путин. В частности, на финансовую помощь вправе рассчитывать отрасли, наиболее пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции.

«По предварительным данным, потенциально может получить такую субсидию на территории Пензенской области больше 14 тысяч субъектов бизнеса. Более 2 тысяч заявлений уже подано в налоговую службу для получения такой субсидии. Выплаты начнутся с 18 мая - опять же при соблюдении определенных условий», - пояснил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Основное из них - неснижение численности сотрудников предприятия более чем на 10% от состояния на 1 апреля текущего года.

Спикеры онлайн-брифинга (его трансляция велась на YouTube-канале) дали ответы и на другие вопросы. Их у предпринимателей, многие из которых находятся на самоизоляции, немало.

Центром бизнеса запланированы обучающие семинары и конференции, направленные на продвижение и сбыт сельскохозяйственной продукции. Если эпидемиологическая ситуация нормализуется, то они пройдут уже не в интернете.