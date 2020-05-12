«Дамате» приобрела 100% акций производителя мороженого

12.05.2020 | 16:49

Группа компаний «Дамате» приобрела все акции ОАО «Пензахолод». Мощности одного из старейших в стране хладокомбинатов - производителей мороженого интегрируют в структуру группы, так что в продуктовой линейке «Дамате» появится мороженое.

В конце апреля группа компаний «Дамате» завершила сделку по приобретению 100% акций хладокомбината-производителя ОАО «Пензахолод». Теперь продуктовая линейка группы, в которой уже есть мясо индейки, баранина и молочные продукты, пополнится мороженым.

«В ОАО «Пензахолод» создана хорошая производственная база и сформирована первоклассная команда профессионалов. Современные производственные мощности предприятия будут интегрированы в структуру группы компаний «Дамате» и станут прочной основой для дальнейшего развития. «Дамате» со своей стороны привнесет в проект финансовые и инвестиционные возможности, а также обширный опыт модернизации и масштабирования проектов», - рассказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

Хладокомбинат был основан в 1958 году как логистический центр по заготовке, хранению и распределению ягодной, овощной, рыбной, мясной, молочной продукции для Пензенской области и соседних регионов.

В 1993-м на предприятии начали выпускать мороженое. В начале 2000-х провели реконструкцию, и производственная мощность увеличилась в несколько раз. Сегодня она превышает 10 тысяч тонн продукции в год. В 2019-м выручка составила 200 млн рублей.

«Пензахолод» выпускает более 30 видов мороженого под брендом «Наше», которое реализуется через сеть дистрибьюторов по всей стране, а также экспортируется в Казахстан, Белоруссию и Армению. Комбинат успешно прошел сертификацию и на экспорт в Китай.

На предприятии создан полный производственный цикл, включающий 12 поточных производственных линий, собственный цех выпечки вафельной продукции, лабораторию и автопарк. Склады оборудованы современной системой автоматизированного хранения, позволяют разместить одновременно до 1,5 тысячи тонн продукции.

В состав ГК «Дамате» входит крупнейший молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с мощностью переработки до 300 тонн молока-сырья в сутки, компания имеет многолетний опыт модернизации предприятия - переработчика молока и производства молочной продукции.

Сейчас на комбинате идет очередной этап модернизации стоимостью 1,5 млрд рублей. По итогам 2019 года предприятие нарастило объемы производства молочной продукции на 15% - до 51 тысячи тонн. В линейке более 100 наименований. Мороженое станет логичным продолжением развития направления переработки молока в компании.