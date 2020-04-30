«Дамате» засеет 17 500 гектаров земли в Пензенской области

30.04.2020 | 13:43

ГК «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала весенние полевые работы в Пензенской области. В посевную кампанию 2020 года планируется окультурить более 17 500 га земли.

Специалисты приступили к работам в конце апреля и планируют завершить их к концу мая с учетом погодных условий.

На полях региона засеют 8 400 гектаров подсолнечника, 7 000 га яровой пшеницы, 1 900 га проса, 310 га гороха и 40 га многолетних трав.

В Нижнеломовском, Вадинском, Колышлейском, Мокшанском районах специалисты выполнили боронование зяби на площади более 14 000 га, внесли удобрения в почву на площади более 12 000 га. В Нижнем Ломове, Мокшане и Вадинске уже приступили к севу подсолнечника и яровой пшеницы.

Старту посевной кампании предшествовала большая подготовка. Закуплены минеральные удобрения, средства защиты растений, семена яровой пшеницы, подсолнечника и проса. Кроме того, сотрудники прошли обучение по дифференцированному внесению удобрений, планированию и контролю качества полевых работ, а также основам эксплуатации, настройке и регулировке сельскохозяйственных машин.

В весенней посевной кампании задействуют 97 единиц техники: трактора, посевные комплексы, сеялки для подсолнечника. «Дамате» продолжает комплектовать автопарк современными машинами от ведущих российских и зарубежных производителей.

В новом сезоне группа компаний изменила технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Для повышения урожайности и качества зерна вводится подкормка озимой и яровой пшеницы минеральными и жидкими комплексными удобрениями дифференцированным способом и мониторинг полей на основе анализа спутниковых снимков.

Масштабирование новой технологии на все поля «Дамате» позволит сократить расходы на производство единицы продукции, повысить отдачу с каждого квадратного метра земли, а в глобальном смысле - снизить нагрузку на окружающую среду.

Что касается изменений в системе севооборота, то в этом году введена такая культура, как просо, которая отличается более поздними сроками сева. Это позволит получить зерно для производства комбикорма и солому для нужд птицеводства.

Земельный фонд «Дамате» в Пензенской области составляет 43 600 га. Здесь компания завершает реализацию проекта по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн продукции в год. В настоящее время растущее поголовье птицы обеспечивается качественными кормами собственного производства.