Пензенская область экспортировала товары на 76 млн долларов

22.04.2020 | 08:41

За I квартал 2020 года Пензенская область поставила за рубеж товары на сумму 75 млн 762 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 56%.

При этом импорт составил 57 млн 636 тыс. долларов США, а общий внешнеторговый оборот, таким образом, превысил 133 млн.

«В товарной структуре экспорта Пензенской области преобладали машиностроительная продукция (49%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (26%), металлы и изделия из них (8%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (4%), продукция химической промышленности (4%)», - сообщили в пресс-службе Саратовской таможни.

Продукцию экспортировали в 57 стран. Больше всего - в Алжир, Казахстан, Украину, Беларусь, Латвию, Узбекистан, Гвинею, Азербайджан, Литву и Китай.

Почти половина импорта пришлась на продукцию машиностроения (47%). Кроме того, в регион ввозили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (17%), продукцию химической промышленности и каучук (14%), металлы и изделия из них (12%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (7%).

Торговых партнеров при импорте оказалось 54. Активнее всего сотрудничество велось с Китаем, Германией, Соединенными Штатами, Беларусью, Францией, Бразилией, Украиной, Турцией, Республикой Кореей и Азербайджаном.