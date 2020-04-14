Пензенские предприниматели задали свои вопросы на онлайн-брифинге

14.04.2020 | 18:50

Первый онлайн-брифинг, посвященный вопросам поддержки экономики в сложившихся условиях, организовали в центре оказания услуг «Мой бизнес».

Трансляция велась в прямом эфире на одном из самых популярных видеохостингов мира. Главная задача - довести до предпринимателей информацию о мерах, внедряемых Правительством РФ, а также по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в регионе для того, чтобы помочь бизнесу, терпящему убытки.

Прежде всего заместитель председателя правительства Денис Бубнов сообщил, что на территории области действует комплексный план по устойчивому развитию экономики, уже включающий в себя свыше 50 мероприятий. Более половины из них выполнены.

«В настоящий момент решаем о комплексе мер, как будем поддерживать собственников торговых центров, чтобы они делали преференции своим арендодателям. Мы понимаем, что это как раз самое пострадавшее звено в сфере мелкого бизнеса», - подчеркнул он.

Мероприятия, который уже запланированы, обойдутся бюджету как минимум в 2 млрд 300 млн рублей.

«Министерством экономики готовится ряд законопроектов. В первую очередь это снижение ставки по упрощенной системе налогообложения: там, где доходы минус расходы, мы с 15 до 5 процентов снижаем; там, где доходы, мы снижаем ставку с 6 до 1 процента», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Кроме того, постановлением губернатора приостановлены все контрольно-надзорные мероприятия исполнительных органов власти. Что касается федеральных мер поддержки, министр экономики напомнил, что ставка по социальным страховым взносам снижена с 30 до 15 процентов.

Предприниматели во время онлайн-брифинга могли задать интересующие их вопросы и сразу получить ответы по всем направлениям поддержки, существующим благодаря действиям федерального правительства и указам губернатора.

Такие антикризисные дистанционные встречи, ориентированные на поддержку бизнеса, планируется проводить еженедельно. Предварительную информацию готовы предоставить по телефону горячей линии для предпринимателей 8 (800) 555-19-58.