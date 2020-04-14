Экономика

«Дамате» будет дифференцированно вносить удобрения в почву

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, продолжает внедрять современные технологии точного земледелия в растениеводстве и в 2020 году переходит на дифференцированное внесение минеральных и жидких азотных удобрений.

Работы запланированы на площади более 12 000 га на полях с озимой и яровой пшеницей в Наровчатском, Нижнеломовском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском районах. Завершатся они в первой половине июня.

Пилотный проект по дифференцированному внесению удобрений, в 2019 году реализованный «Дамате» в Колышлейском районе, показал свою эффективность. Прибавка урожайности составила до 20% на посевах яровой пшеницы. По расчетам специалистов компании, масштабирование новой технологии на все поля позволит снизить расходы на производство единицы продукции, повысить отдачу с каждого квадратного метра земли, а в глобальном плане уменьшить нагрузку на окружающую среду.

В классической технологии возделывания сельскохозяйственных культур агрономы нередко сталкиваются с сильной прореженностью либо слабой выраженностью всходов на отдельных участках полей. Одной из причин этого является неравномерное распределение микроэлементов в почве. При традиционном способе внесения удобрений ситуация только ухудшается: на одних участках поля образуется переизбыток, на других - острая нехватка питательных веществ. В результате получаются небольшие урожаи и перерасход минеральных удобрений.

Дифференцированное внесение приведет к выравниванию урожайности. Следить за ситуацией специалисты «Дамате» будут по спутниковым снимкам, которые позволят оценить состояние полей и растений в любой их точке.

После аэросъемки составят специальные карты с анализом ландшафта, наличием или отсутствием растительности на исследуемой местности. На основе полученных карт сформируют технические задания для опрыскивателей и разбрасывателей по дифференцированному внесению удобрений.

Напомним, что растениеводство - одно из важных направлений деятельности «Дамате». Земельный фонд компании в Пензенской области составляет 43,6 тысячи гектаров. Здесь реализуется проект по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн продукции в год. Сегодня компания обеспечивает растущее поголовье птицы качественными кормами собственного производства.

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