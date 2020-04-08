08.04.2020 | 11:26

Банк «Кузнецкий» продолжает реализовывать антикризисную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, запущен механизм предоставления отсрочки сроком до 6 месяцев по кредитным платежам.

Отсрочка предоставляется по запросу предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в период пандемии: грузового и пассажирского транспорта, услуг по предоставлению мест временного проживания, туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, а также заемщикам - субъектам малого и среднего бизнеса, чье финансовое положение и (или) качество обслуживания долга ухудшилось из-за распространения коронавируса.

Для всех остальных клиентов банк готов рассматривать реструктуризацию по действующим кредитам в индивидуальном порядке. В случае невозможности соблюдения особых условий кредитных договоров, возникшей из-за приостановки деятельности, задержек оплаты от контрагентов и прочих негативных факторов, банк не будет применять штрафные санкции в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

Банк «Кузнецкий» в течение недели будет принимать решение по предоставлению своим клиентам кредитов суммой до 10 млн рублей на выдачу заработной платы и другие текущие платежи при наличии минимального комплекта финансовых документов.

Ранее банк озвучил решение об отсрочке уплаты начисленных комиссий за расчетно-кассовое обслуживание на период до 6 месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса. До 30 сентября 2020 года отменяется комиссия за зачисление заработной платы на счета сотрудников, открытые в банке, и получение наличных на выдачу зарплаты. Предоставляется бесплатное открытие и обслуживание в рамках тарифного плана «Эконом».

«Мы осознаем новые вызовы и негативные процессы, с которыми столкнулось бизнес-сообщество, а также роль банка, как одного из экономических институтов, который должен внести свой вклад в скорейшую стабилизацию ситуации. Для банка «Кузнецкий» это новый уровень ответственности не только к предлагаемым продуктам и услугам, но и к каждому клиенту. При этом наша стратегия на протяжении уже тридцати лет остается неизменной - предоставлять современные, качественные банковские продукты. Мы намерены пересмотреть наши бизнес-планы с целью максимально оперативного реагирования на запросы наших клиентов и с учетом возникающих рисков для регионального бизнеса», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.