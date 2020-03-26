26.03.2020 | 17:09

Обеспечением устойчивого развития пензенской экономики в новых, еще более сложных условиях будет заниматься специальный штаб. Он сформирован. О том, кто в него вошел, губернатору доложил председатель правительства области. По словам Николая Симонова, это все зампреды, руководители министерств, представители налогового ведомства, службы статистики, общественных организаций и сельхозпроизводители. Ивану Белозерцеву представили и план действий.

«На сегодняшний день здесь 29 пунктов, они проработаны со всеми министерствами. Многие из них повторяются с теми мероприятиями, которые утвердил Мишустин», - сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Среди пунктов плана - мониторинг цен на продукты питания первой необходимости, а также наличие этих товаров в магазинах. Анализироваться будет и состояние рынка труда: на каком предприятии планируется сокращение, а где неполная занятость.

«На выходе уже первое распоряжение (придет к вам на подпись, я думаю, завтра, оно сегодня в прокуратуре), где мы готовы рассматривать заявки от малого и среднего бизнеса, таких структур, как кинотеатры, спортивные сооружения. Они имеют право обратиться к нам, в течение трех дней мы рассматриваем и даем либо реструктуризацию, либо послабление по арендным платежам», - пояснил Николай Симонов.

Губернатор говорит, нужно ориентироваться на обращение президента к нации. В нем определены меры по поддержке малого и среднего бизнеса, их следует проработать.

«Я понимаю, у нас есть компании, которые входят в группы компаний, у них нет проблем. Все остальные заводы и предприятия - здесь нужна наша помощь как никогда», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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