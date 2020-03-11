11.03.2020 | 09:38

В Пензенской области в феврале потребительские цены по сравнению с январем выросли в среднем на 3%. В частности, продукты (в том числе алкоголь) подорожали на 3%, непродовольственные товары - на 1%, услуги - на 4%.

Цены на капусту снизились на 6,1%, на картофель - на 5,9%, на яйца - на 5,6%. А вот свежие огурцы подорожали на 21,3%, чеснок - на 12,9%, груши - на 7,7%, виноград - на 6,7%, свежие помидоры - на 6,2%.

Среди непродовольственных товаров в феврале отмечено снижение цен на моноблоки (3,3%) и мониторы (1,3%), а также на газовое моторное топливо (2,7%).

Что касается услуг, то по сравнению с январем снизилась стоимость установки пластиковых окон на 1,8% и проезд в такси на 0,3%.

«Подорожали проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда (3,8%), полет в салоне экономкласса самолета (3%), медицинские услуги (2,7). Также на 2,2% возросла абонентская плата за интернет и на 1,1% - услуги банков», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

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