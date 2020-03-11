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Экономика | В Пензенской области подорожали чеснок и медицинские услуги

11.03.2020|09:38
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В Пензенской области в феврале потребительские цены по сравнению с январем выросли в среднем на 3%. В частности, продукты (в том числе алкоголь) подорожали на 3%, непродовольственные товары - на 1%, услуги - на 4%.

Цены на капусту снизились на 6,1%, на картофель - на 5,9%, на яйца - на 5,6%. А вот свежие огурцы подорожали на 21,3%, чеснок - на 12,9%, груши - на 7,7%, виноград - на 6,7%, свежие помидоры - на 6,2%.

Среди непродовольственных товаров в феврале отмечено снижение цен на моноблоки (3,3%) и мониторы (1,3%), а также на газовое моторное топливо (2,7%).

Что касается услуг, то по сравнению с январем снизилась стоимость установки пластиковых окон на 1,8% и проезд в такси на 0,3%.

«Подорожали проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда (3,8%), полет в салоне экономкласса самолета (3%), медицинские услуги (2,7). Также на 2,2% возросла абонентская плата за интернет и на 1,1% - услуги банков», - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.03.2020 10:06|

Чеснок подорожал, совсем все плохо, как теперь с нечистью бороться?

Гость|11.03.2020 10:08|

Вот за конституцию проголосуем, тогда заживём!

Гость|11.03.2020 10:10|

В апреле прибавлять будут только государственные пенсии, страховые повышали в январе. С чего это заживём-то?

Гость|11.03.2020 10:14|

Вот так от прибавки до прибавки мы и жили , ели хлеб голимый и не тужили .

Гость|11.03.2020 10:20|

И это в стране с богатейшими природными ресурсами , но пенсиями как в Уганде, и почему ,кто скажет?

Гость|11.03.2020 10:27|

У нас же за год инфляция 3,5-4%, а тут за месяц...

Гость|11.03.2020 10:34|

вы найдите наш чеснок-увы это все китай.вотс.себя кормят и нам хватает......

Гость|11.03.2020 10:35|

Подскажите лучше что подешевело )))

Гость|11.03.2020 10:38|

Гость писал(a):

Подскажите лучше что подешевело )))
Это страшная тайна...

Гость|11.03.2020 10:57|

Хм, 2..4 процента в месяц в среднем. Эдак в год-то выйдет 25..40%, а никак не 3..4, как вопит официальная пропаганда?

Гость|11.03.2020 11:06|

penzainform.ru писал(a):

цен на моноблоки (3,3%) и мониторы (1,3%)
Хватит врать, цены на железо выросли на 20-30% за последние 5 дней.

Гость|11.03.2020 11:07|

Гость писал(a):

ак вопит официальная пропаганда?
Официальная подконтрольна воровской едрисне - откровенная ложь.

Гость|11.03.2020 11:07|

А почему дорожают медицинские услуги? Они что закупаются за валюту?Государственная медицина, всё делает для того , чтобы частная процветала. Какой больной будет ждать приёма 3-4 месяца. Вот до какого предела дошли ожидания. Хотя приказ по минздраву издали, приём узких специалистов в течении 14дней. А участковому в день обращения.Кому адресовано это распоряжение. И почему нет ни специалистов, ни аппаратуры в поликлиниках. ? А у частника всё есть! Почему так работает минздрав?. Только одна показуха.Устраивают приёмы у туалета на вокзале, да бассейне, магазинах. Что это за приёмы?.Когда власть начнёт работать на людей?Когда кончится формализм. ? Губернатору на это надо обратить первейшее внимание.

Имя: Гость
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