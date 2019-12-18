18.12.2019 | 10:03

В Пачелме решили возобновить работу птицефабрики. Этот вопрос во вторник, 17 декабря, губернатор Иван Белозерцев обсудил с инвестором.

Проектом предусмотрен выпуск инкубационного куриного яйца.

«В качестве объектов производственной деятельности выбраны две площадки, расположенные на территории районного центра. Реконструкцию пачелмской птицефабрики намечено провести в два этапа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Иван Белозерцев пообещал поддержку. «У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов, оказывает всестороннюю помощь инвесторам в открытии новых предприятий», - пояснил он.

На следующей встрече стороны обсудят проект более подробно и обозначат сроки его реализации.