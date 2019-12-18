Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|10:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.88  |  $  62.77

Экономика | В Пачелме захотели реконструировать птицефабрику

18.12.2019|10:03
Печать

В Пачелме решили возобновить работу птицефабрики. Этот вопрос во вторник, 17 декабря, губернатор Иван Белозерцев обсудил с инвестором.

Проектом предусмотрен выпуск инкубационного куриного яйца.

«В качестве объектов производственной деятельности выбраны две площадки, расположенные на территории районного центра. Реконструкцию пачелмской птицефабрики намечено провести в два этапа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Иван Белозерцев пообещал поддержку. «У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов, оказывает всестороннюю помощь инвесторам в открытии новых предприятий», - пояснил он.

На следующей встрече стороны обсудят проект более подробно и обозначат сроки его реализации.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте