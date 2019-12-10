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Экономика | «Дамате» получила первый вывод индюшат из яйца фирмы «Авиаген»

10.12.2019|16:53
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, 10 декабря получила индюшат, выведенных из первой партии инкубационных яиц фирмы «Авиаген». Это первый в стране высокотехнологичный комплекс для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки, открытый в Никольском районе.

В 2020 году объем поставки инкубационных яиц будет увеличен до 8,5 млн штук, что позволит «Дамате» закрыть потребности в инкубационном яйце индейки на 40% и стать основным покупателем яйца «Авиагена».

Суточных птенцов доставили из инкубатория специальным автотранспортом компании в птичники подращивания «Дамате» в Вадинском районе, где осуществили посадку молодняка. В каждом птичнике 33 тысячи голов. Все процессы обеспечения жизнедеятельности на объектах автоматизированы: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль.

«Авиаген» поставляет в «Дамате» инкубационные яйца кросса Биг-6 - эталонной породы для производства индейки. Инкубация осуществляется в собственном инкубатории холдинга в Нижнеломовском районе. После завершения реконструкции такого же объекта в Колышлейском районе в 2020 году суммарная мощность инкубации «Дамате» вырастет до 25,4 млн яиц в год.

Раньше компания закупала яйцо у ведущих иностранных поставщиков. После подписания соглашения с компанией «Авиаген» «Дамате» будет на протяжении девяти лет получать яйцо, произведенное в России. Важным преимуществом сотрудничества станет снижение зависимости компании от импорта генетического материала.

Территориальная близость производственных мощностей «Авиагена» также гарантирует более высокие показатели за счет качества яйца, обеспеченного непродолжительным сроком хранения и меньшим количеством потерь при транспортировке на короткие дистанции.

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