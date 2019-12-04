04.12.2019 | 14:38

В преддверии нового, 2020 года банк «Кузнецкий» представил своим клиентам новые монеты из драгоценных металлов. Они могут стать оригинальным подарком для близких, красивым сувениром или предметом коллекционирования.

Так, в ассортимент банка добавилась серебряная монета из серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 31,10 г, проба сплава - золото 925/1000, имеет форму круга диаметром 39 мм). На монете выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма, вверху вдоль канта - надпись «ДЕД МОРОЗ и ЛЕТО».

Также можно приобрести монету «Ростехнадзор» номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, проба сплава - серебро 925/1000, имеет форму круга диаметром 25 мм). На данной монете рельефное изображение геральдического знака - эмблемы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, внизу вдоль канта - надпись «РОСТЕХНАДЗОР». Все монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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